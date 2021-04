Seneghe: Arco, piano di co-progettazione per le politiche giovanili

Il percorso di co-progettazione intitolato “Verso un piano per le politiche giovanili di Seneghe” sarà strutturato in cinque incontri.

Venerdì 9 Aprile in un incontro pubblico i giovani di Arco presenteranno quali sono i bisogni e i desideri emersi nei primi mesi di attività e l’Amministrazione spiegherà come è nato il percorso di co-progettazione e quali sono i risultati attesi. In quell’occasione si apriranno i primi tavoli di lavoro partecipati a seguito di una riflessione sull’importanza della definizione delle politiche giovanili e uno sguardo a quanto sta accadendo nel resto d’Italia e d’Europa affidata a Matteo Lecis Cocco-Ortu e Nicolò Fenu (Sardarch) e Jan Lai (Associazione Interculturale NUR), a riguardo.

Il percorso poi passerà nelle mani dei giovani di Seneghe che individueranno le priorità di intervento e, in collaborazione con l’Amministrazione, coinvolgeranno gli attori chiave per l’attuazione e la riuscita di politiche pubbliche giovanili per il loro territorio. Verrà quindi redatto un manifesto guida per la redazione del piano delle politiche giovanili di Seneghe, che sarà poi discusso il 5 Giugno in occasione del workshop organizzato come hackathon conclusivo del progetto Spop Lab, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e che sta accompagnando il percorso ARCO, nel quale si confronteranno alcuni tra gli attori dello sviluppo delle aree interne della Sardegna.

“Attraverso questo percorso di coprogettazione delle politiche giovanili intendiamo consegnare simbolicamente ‘le chiavi di casa’ ai giovani seneghesi per renderli concretamente protagonisti del futuro della nostra comunità”.

Queste sono le parole della Commissaria Graziella Madau al momento dell’approvazione della delibera che ha dato il via al processo di co-progettazione e lasciano ben sperare in un momento storico in cui c’è forte bisogno di politiche improntate sull’ascolto, la partecipazione e la condivisione.

Informazioni: arco@assonur.org – 3338054232