Semi di canapa online: ecco dove trovare i migliori

I semi di canapa online non servono solo per far spuntare una nuova pianta, ma possono essere utilizzati anche per le loro caratteristiche.

Trovare dei buoni semi di canapa può non essere facile, soprattutto online, ma esistono siti, come Terredicannabis.com sui quali sarà possibile trovare molti semi di ottima qualità.

In questo articolo vedremo:

Quali sono i valori nutrizionali dei semi di canapa

Le loro proprietà e benefici

Le modalità per consumare i semi di canapa alimentari

I valori nutrizionali dei semi di canapa

Molti non sanno che i semi di canapa si possono mangiare e si possono anche impiegare per ricette e altre preparazioni.

Tali semi sono ricchi di proteine, come accade per tante sementi, che costituiscono ben il 25% del peso.

Un altro elemento straordinario è costituito dalla presenza in essi degli otto amminoacidi essenziali per la sintesi proteica.

Che cosa significa? Significa che i semi di canapa hanno una composizione simile a quella delle proteine animali.

Questa è un’ottima notizia soprattutto per vegetariani e vegani!

Oltre alle proteine, i semi contengono anche molte vitamine, come la vitamina E, ottima per contrastare l’azione dei radicali liberi, e tanti sali minerali, dal magnesio, al calcio fino al potassio.

Vegani e vegetariani amano molto tali semi anche per il grande contenuto in grassi insaturi, in particolare omega 6 e omega 3 molto utili per la salute cellulare, del cuore e in caso di artrite.

Si indica come una dieta sana dovrebbe comprendere ogni giorno questi grassi, in modo da prevenire moltissime malattie.

Le proprietà e i benefici dei semi di canapa

Gli acidi polinsaturi contenuti nei semi di canapa sono una delle più grandi risorse alle quali si potrà attingere.

Questi semi diventano, quindi, preziosi per contrastare disturbi diversi, tra i quali si ricordano i seguenti:

Arteriosclerosi

Disturbi cardiovascolari

Colesterolo alto

Artrosi

Malattie del sistema respiratorio

Acne

Eczemi

Si può dire, quindi, che i semi di canapa siano una vera e propria fonte di salute e possano aiutare ghiandole, muscoli e sistema nervoso a rimanere sani a lungo.

Come consumare i semi di canapa

A questo punto ci si potrebbe chiedere come poter consumare concretamente questi semi.

I semi hanno un sapore sicuramente gradevole e sono facili da digerire.

Si possono usare così come sono, ad esempio nelle insalate, ma anche in altre preparazioni.

Per chi sia alla ricerca di preparazioni curiose, bisogna sapere che esiste il così detto Hemp–Fu, un prodotto simile al tofu che si realizza dalla soia, ma a base di semi di canapa.

Inoltre, molte preparazioni oggi si possono realizzare mediante l’uso della farina di canapa, che può sostituire altre farine. Questa è una notizia molto positiva per i celiaci che potranno evitare il glutine senza rinunciare al gusto.

Infine, una preparazione davvero ottima è lo Shichimi, una miscela giapponese di spezie che prevede anche l’aggiunta di semi di canapa. Questa miscela, gustosa e nutriente, ha un caratteristico colore arancione e potrà essere utilizzata per insaporire diversi piatti.