Scientology: far fronte all’emergenza sanitaria

Continuano a Cagliari le attività dei Ministri Volontari della Chiesa di Scientology che, nella serata di lunedì 26 aprile, hanno continuato la distribuzione dei libretti informativi su “Come mantenere se stessi e gli altri in buona salute”.

Ispirati dal motto “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura” espresso da L. Ron Hubbard, hanno coinvolto ancora una volta i commercianti nel dare il pubblico servizio di informare i cittadini in merito ai principi base per difendersi dalla diffusione di qualsiasi virus o batterio.

C’è da dire che i commercianti sono indubbiamente i più colpiti dalle problematiche legate alla pandemia in quanto non solo, come tutti, vivono la paura che loro stessi o un loro caro possa essere contagiato, ma in più subiscono il danno economico dovuto alle restrizioni nelle aperture così come alla mancanza di persone per le strade.

Tuttavia i volontari stanno riscontrando un aspetto che è veramente umano quando entrano nelle attività per coinvolgere il commerciante di turno: fa da padrone la coscienza e la comprensione del fatto che limitare la circolazione delle persone siano d’aiuto per fronteggiare la situazione che stiamo vivendo, ma lamentano il menefreghismo da parte di quelli che usano scorrettamente i dispositivi di protezione, piuttosto che quelli che non rispettano davvero l’isolamento domiciliare.

Principalmente è questo il motivo per cui accolgono a braccia aperte i volontari e si rendono disponibili nel far circolare queste informazioni.

I commercianti vogliono che tutti siano informati, non comprendono come mai le notizie in merito alla pandemia siano prevalentemente terrorizzanti e accettano volentieri di assumere anche il dovere civico di garantire queste conoscenze ai propri clienti.

Incoraggiati da questa disponibilità, i volontari proseguiranno con queste iniziative anche nelle prossime settimane, sia continuando a distribuire il materiale a Cagliari, sia preparando iniziative in altri centri della regione. Sono infatti previste attività dello stesso tipo sia a Sanluri che ad Olbia nei prossimi giorni.