Say it in English: campagna social Kids&Us per ascoltare i bambini

Kids&Us presenta Say It In English, la nuova campagna social della rete di scuole d’inglese.

La campagna vuole essere una chiamata ad ascoltare i bambini, a lasciarli parlare, esprimersi ad essere chi e come vogliono.

Kids&Us da forza alle nuove generazioni perché il mondo le ascolti. Un mondo che ha bisogno di loro e di far arrivare i loro messaggi, il più lontano possibile, per cambiarlo e rinnovarlo.

Say It In English è formata da diversi visual e un video, che raccontano la libertà dei bimbi, la loro identità e – ancora una volta – la loro voce.

La campagna Say It In English è stata scattata a Barcellona, sotto la direzione artistica di Susanna Sala, direttrice creativa di Kids&Us.

Kids&Us

Kids&Us è la rete di scuole d’inglese per bambini da 1 a 18 anni che permette, con il suo metodo basato nell’acquisizione spontanea della lingua inglese, d’impararla come se della lingua madre si trattasse, e integrarla dalle prime parole. Crescendo insieme a loro, e accompagnandoli per raggiungere le più alte competenze comunicative in inglese.