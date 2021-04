Sassari. Comunicato per Utenti Archivio Edilizia Privata

Comunicato per Utenti Archivio Edilizia Privata

Si avvisano gli Utenti dell’Archivio Edilizia Privata che, a causa del notevole aumento delle istanze di accesso agli atti in conseguenza degli adempimenti legati al bonus ristrutturazione 110% per la riqualificazione energetica degli edifici e al Piano casa, nonché in considerazione delle limitazioni imposte dalle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nella cosiddetta

“zona rossa”, saranno possibili ritardi nell’evasione delle richieste.

Ci scusiamo per i disguidi.

Il Dirigente

Ing. Giovanni Agatau