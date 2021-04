Sardi e Sicuri: Ats equipara compensi dei medici come chiesto da Manca

L’Ats equipara i compensi dei medici impegnati nella campagna Sardi e Sicuri, accogliendo le richieste della mozione di Desirè Manca (M5S).

“Sono lieta di apprendere che, a seguito del deposito di una mia mozione sulla disparità di trattamento economico ricevuto dai medici impegnati nella campagna Sardi e Sicuri, il Commissario Straordinario di ATS, Massimo Temussi, abbia provveduto in tempi celeri ad equiparare i compensi dei medici, convenzionati e non, impegnati in prima linea nella lotta al covid. D’altronde non si poteva attendere oltre – osserva Desirè Manca (m5s) – dal momento che questa situazione incresciosa e incomprensibile stava andando avanti dallo scorso febbraio. Dirigenza e dirigenza convenzionata stavano ricevendo compensi diversi nonostante entrambe fornissero il medesimo servizio”.

“Oggi il Commissario Temussi – conclude la consigliera – ha inviato una lettera indirizzata al Coordinamento RSU Cisl e ai Coordinatori della campagna, per chiarire che i compensi previsti per tutte le figure impegnate nei test sono stati equiparati. Finalmente i diritti dei lavoratori che stanno contribuendo fattivamente alla riuscita della campagna di screening sono stati riconosciuti adeguando i compensi alle prestazioni svolte”.