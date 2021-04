SardexPay: via alla campagna di equity crowdfunding su BacktoWork

Con questi obiettivi l’azienda si apre ad un azionariato diffuso, grazie ad un aumento di capitale offerto al mercato attraverso la piattaforma di equity crowdfunding BacktoWork, partecipata da Intesa San Paolo.

A confermare la fiducia nella Società, CDP Venture Capital SGR, Primomiglio SGR e Fondazione di Sardegna sosterranno l’operazione di equity crowdfunding e inoltre, per rafforzare ulteriormente la solidità patrimoniale dell’azienda, convertiranno in capitale un prestito obbligazionario da 2,4 milioni di euro che avevano sottoscritto e versato nel 2020.

La sottoscrizione sarà ufficialmente possibile da oggi, 14 aprile, sulla piattaforma BacktoWork, con un target massimo di raccolta pari a 2,5 milioni di euro.

“L’avvio della campagna di crowdfunding è il simbolo di una nuova fase per Sardex e contribuirà in modo significativo a consolidare l’attuale fase di crescita e l’amplia- mento della copertura territoriale dell’offerta, ormai di carattere nazionale” – afferma Carlo Mannoni, Presidente di Sardex Spa. “Tutto questo mantenendo la massima attenzione ai propri utenti e all’ampliamento dei servizi offerti che, in ultima analisi, significa aumentare l’impatto del progetto sull’intero contesto economico nazionale”.

«La campagna di equity crowdfunding è un passo importante che corona un sogno fin da subito immaginato – afferma Gianluca Dettori, Chairman & Partner di Primo- miglio SGR -. E’ un primo passo per far partecipare alla vita aziendale tutti quelli che come noi credono in un nuova economia basata sulla forza di una comunità».

“Abbiamo dimostrato quanti benefici può garantire la nostra proposta all’economia reale – afferma Marco De Guzzis, AD di Sardex Spa. “Siamo dunque grati ai nostri investitori, ai nostri iscritti e a tutti coloro che sottoscriveranno quote nel corso della Campagna perché avremo la possibilità di svilupparci e moltiplicare il nostro impatto a favore delle PMI italiane”.

«Da sempre – afferma Gabriele Littera, co-founder e Network Manager di Sar- dexPay- abbiamo scelto di essere vicini agli imprenditori che hanno condiviso il nostro modello. Con l’operazione di crowdfunding vogliamo ampliare ancora di più questo senso di partecipazione delle persone ad un nuovo modello di economia».

“Abbiamo coinvolto nel nostro progetto migliaia di imprese in ben 15 regioni” afferma Franco Contu co-founder e Sales Manager di SardexPay. “Il nostro lavoro

è dedicato quotidianamente a diffondere i nostri valori e garantire una community sempre più ampia e partecipata, che porti maggiori occasioni di business. È per questo motivo che abbiamo scelto di aprire le porte dell’azionariato di Sardex S.p.A. non solo ai nostri iscritti ma anche al pubblico attraverso un’operazione di Equity Crowdfunding. È un impegno forte nei confronti di tutte le piccole e medie imprese che ogni giorno portano valore ai territori in cui operano”.

Le sottoscrizioni potranno essere effettuate collegandosi al seguente link:

https://www.BacktoWork.com/online-campaign.php?c=129-sardex