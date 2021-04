Sardegna zona rossa dal 12 aprile

“Mi ha appena chiamato il ministro Speranza. La Sardegna è in zona rossa”.

Così l’assessore alla Sanità della Sardegna Mario Nieddu ha annunciato ufficialmente su Rainews il passaggio dell’isola in zona rossa a partire da lunedì.

“Dalla riunione con la cabina di regia risulta che il nostro Rt, purtroppo, è salito sopra la soglia dell’1,25 – ha detto l’esponente della Giunta – e di conseguenza in automatico passiamo in zona rossa pur continuando a mantenere tutti gli altri parametri non così brutti come altre Regioni hanno. Purtroppo lo schema è quello e l’Rt ci manda automaticamente in zona rossa”.

(ITALPRESS).