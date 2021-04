Sardegna in zona rossa, Solinas “Contenimento contagi già in atto.”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Purtroppo paghiamo una diffusione virale che ha camminato sulle gambe delle persone. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, alcuni atteggiamenti non son stati propriamente responsabili.

Sardegna in zona rossa. Sono dati riferiti a due settimane fa, ma abbiamo i dati dell’ultima settimana che ci dice che il contenimento è già in atto e si stanno riducendo i numeri”. Così il presidente Christian Solinas ha commentato l’ingresso della Sardegna in zona rossa a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Quartu Sant’Elena.