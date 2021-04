Sanremo. Lucchesi Jr. e HP Sport RRT

Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Lucchesi Jr Christopher nel Campionato Italiano Rally Asfalto Due Ruote Motrici CIRA al RallyeSanremo.

Il giovane driver di Lucca, pur “frenato” nel secondo giro da una scelta di gomme poco fortunata, è riuscito con grande maestria a portare la propria 208 Rally4 R2C (GF Racing) sul gradino più alto del CIRA Asfalto Due Ruote Motrici (Classe R2C), oltre ad aggiudicarsi il bottino pieno nel Trofeo Peugeot Competition, consolidando il proprio primato in classifica, senza dimenticare il posto d’onore nel CIR Sparco Due Ruote Motrici (Classe R2C).

Grande prova di forza del pilota lucchese (miglior under 23 nell’edizione scorsa del 208 Rally Cup TOP), egregiamente affiancato da Chiara Lombardi, artefice di una gara che ha fatto soffrire non poco la struttura di HP Sport RRT nella seconda parte di gara, per poi passare ad amministrare il vantaggio sugli avversari iscritti nei campionati–trofei cui partecipa, dimostrando grande maturità e lungimiranza, portando a casa due successi e un secondo posto.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto in una delle gare che hanno la storia del rallismo mondiale in casa HP Sport RRT: “Un grazie per la bella prestazione di Christopher e Chiara, ci hanno fatto soffrire ma alla fine ci hanno reso felici, ora subito al lavoro per prepara al meglio la lunga trasferta per affrontare la gara più antica del mondo, la Targa Florio in programma dal 6 all’8 maggio che vedrà le Madonie quale suggestivo e straordinario scenario delle sfide contro il cronometro.

La culla della Targa Florio, i luoghi che diedero i natali all’evento famoso nel mondo, creato da Vincenzo Florio”.

Classifica CIR Asfalto Due Ruote Motrici

1) Lucchesi 27 punti;

2) Straffi 18;

3) Guglielmini 15.

Classifica CIR Sparco Due Ruote Motrici

1) Nucita 30 punti;

2) Lucchesi 22;

3) Straffi 18.