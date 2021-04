Salaris, il Consiglio Comunale di Oristano

Il Consiglio Comunale di Oristano ancora una volta mostra la sua faccia più becera, con una commistione arlecchinesca che ha visto negli anni trasformare la maggioranza in minoranza e viceversa, salvo qualche nobile eccezione.

Oggi, ci si chiederebbe che cosa è effettivamente avvenuto all’interno di questo consesso amministrativo, direi di tutto e di più, ad eccezione di una buona e sana amministrazione.

In questo guazzabuglio abbiamo assistito all’ultimo salto di quaglia, l’abbandono dei banchi dell’opposizione per il gran rientro in maggioranza, ovviamente per adeguate compensazioni: la conquista di un assessorato fondamentale come quello all’Urbanistica che può soddisfare gli appetiti più voraci.

I giochi per le prossime amministrative sono iniziati, passando dal Vaffa pre-pasquale all’attesa del figliol prodigo. Ma i cittadini Oristanesi non stimano questi giochetti.

La sorpresa dell’uovo post Pasquale ha lasciato strascichi anche tra i rappresentanti delle forze politiche come il Sindaco di Marrubiu, un resistente forza italiota e i novelli balilla, tutti convinti di poter etichettare chi un assessore all’ambiente, chi la nullatenenza, e chi avendo troppo vuole avere anche di più, si esclude il Presidente del Consiglio che per sua natura dovrebbe essere super-partes.

Siamo in periodo pandemico e oltre al pianto per le vittime del virus la città di Oristano è costretta a piangere anche per le manchevolezze della cattiva amministrazione.

Queste alchimie pseudopolitiche che qualcuno di questi personaggi, autocelebrantesi Richelieu della politica Oristanese, fanno inorridire e mancano di rispetto al popolo di Oristano, che attende da troppo tempo, purtroppo ancora invano, che si realizzino le incompiute e tutte quelle opere e infrastrutture strategiche per il territorio, le uniche che possono offrire lavoro, occupazione e sviluppo.