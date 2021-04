Roberto Napoletano. La coscienza di Draghi

Siamo davanti a uno statista che si assume le sue responsabilità e stabilisce anche la loro gerarchia. Che vale per i vaccini come per il Recovery Plan.

Che vale per la sanità e la scuola come per gli investimenti pubblici. Alle Regioni ha fatto capire che se realizzano quegli obiettivi riapriranno prima le loro economie. Per recuperare la credibilità persa come Paese nella capacità di fare gli investimenti Draghi dice che bisogna cambiare tutto al fine di superare l’ostacolo a livello politico, amministrativo, contabile e perfino giudiziario, che dobbiamo recuperare rapidità, efficienza e onestà. Come dargli torto?

di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud e del l’Altravoce dell’Italia