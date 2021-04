“Rimango Da Solo”, nuovo singolo di Foresta in digitale da oggi

“Rimango Da Solo” è il nuovo singolo di Foresta, in radio e in digitale a partire da oggi, venerdì 23 aprile.

Già autore e produttore per diversi artisti di Sony Music e Universal Music, Foresta è un artista a 360° che, grazie alla sua personale cifra stilistica, riesce a dare il massimo come cantante, autore, produttore e regista.

Il brano, definito da lui stesso un “easy listening” contaminato da sonorità dance e flamenco, anticipa il nuovo EP la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno.

«”Rimango da solo” parla di una relazione tossica – racconta Foresta – un rapporto che crea dipendenza, come una droga che alterna momenti di euforia e felicità a momenti di smarrimento e depressione. Relazioni che molte volte sono troppo difficili da affrontare e che ci lasciano lì, seduti su un divano con il vuoto dentro e fuori. Ma ci meritiamo davvero questo “non amore”? Spesso lasciamo che tutto vada avanti finché non succede quella cosa che ci fa prendere coscienza della situazione e ci fa mollare la corda che ci taglia i polsi, realizzando che lasciarla cadere a terra fa meno male».

Ad accompagnare la canzone un videoclip scritto dallo stesso Foresta: giochi di luce, gesti e dettagli, portano l’artista in un mondo parallelo…alla Donnie Darko, come nel film di Richard Kelly.

BIO

Foresta nasce a Crotone in una famiglia di artisti. Inizia a studiare il pianoforte e dall’età di 8 anni anche la chitarra. A 15 si dedica al canto e comincia a esibirsi in pubblico, trovando l’ispirazione per comporre le sue prime canzoni.

Con il passare del tempo si manifesta in lui la volontà di mescolare l’amore per il soul con quello per melodie più fresche, di stampo pop elettronico. Decide così di partire per l’America alla ricerca di contaminazioni con culture differenti e gira il mondo assorbendo tutte le vibrazioni artistiche e musicali che incontra nei diversi luoghi. Forte di questa esperienza, torna a Reggio Emilia, città dove è cresciuto, e decide di impegnarsi con tutte le sue forze per raggiungere il successo nella musica. Avvia una collaborazione con l’etichetta Senza Dubbi, collabora alla composizione e alla produzione di artisti emergenti alcuni dei quali di importanti major come Sony Music Italia e Universal Music, aiutandoli a sviluppare i loro progetti discografici. Foresta, negli ultimi anni, ha raggiunto una certa maturità ed è arrivato a consolidare un cantautorato che unisce pop, indie e un tocco di elettronica. Emblema di questo nuovo percorso della sua vita è il brano “Alzo Le Mani” (Senza Dubbi/Believe). A marzo 2021 collabora con i dj Luca Peruzzi e Matteo Sala, con i quali pubblica la cover remix dello storico brano “Cheri Cheri Lady” dei Modern Talking, uscito su etichetta Jaywork Music Group. Successivamente è co-autore di “Vale la pena”, singolo della cantante Miriam Masala per la quale cura anche la regia del relativo videoclip. Dal 23 aprile è disponibile “Rimango da solo”, il nuovo singolo di Foresta che anticipa un nuovo EP in uscita entro la fine dell’anno.

Contatti: