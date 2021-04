Quartu Sant’Elena. Consiglio Comunale Convocato per giovedi 29 aprile 2021

Consiglio Comunale convocato per giovedì 29 aprile 2021 alle ore 18.00 in prima convocazione, ed eventualmente in prosecuzione per il giorno venerdì 30 aprile 2021 alle ore 18.00.

La seduta avrà luogo presso l’aula consiliare nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID.

Di seguito il documento scaricabile contente l’Ordine del giorno della Convocazione.