Quartu è pronta a sconfiggere il virus caratterizzata da un’organizzazione invidiabile

A Quartu, la campagna vaccinale è caratterizzata da un’organizzazione invidiabile. All’interno del Palasport, le squadre composte da medici, infermieri, militari, volontari e associazioni della Protezione civile si impegnano ogni giorno nella funzionalità del plesso per le somministrazioni dei vaccini.

La campagna vaccinale

Attualmente, sono state inoculate quasi 11 mila dosi all’anno, quasi totalmente in linea con il programma definito dal commissario straordinario per l’emergenza del Covid-19, il generalo Francesco Paolo Figliuolo.

Questa accelerazione della somministrazione del vaccino ha portato l’isola a essere la quarta regione per numero di inoculazioni giornaliere ogni 100 mila abitanti, davanti alla Liguria e subito dopo la Basilica, le Marche e la Puglia.

Nella giornata di ieri, anche il sindaco di Quartu, G. Milia, è stato vaccinato con l’AstraZeneca e riceverà il richiamo nel mese di Luglio.

Oltre a esporsi personalmente e a incitare il popolo quartese all’utilità della vaccinazione, il sindaco ha lasciato un comunicato stampa in cui sostiene che la consapevolezza del fatto che il vaccino sia l’unica soluzione per tornare alla normalità, sia in perenne crescita tra i cittadini.

Lucia Locci