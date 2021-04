Pucciarelli: GIS elite di professionisti al servizio della collettività

Il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, oggi a Livorno, ha espresso ammirazione per il Gis nel corso di un incontro col personale:

GIS elite di professionisti al servizio della collettività

“Il successo delle vostre operazioni è il frutto di un intenso addestramento, sacrificio, passione, spirito di servizio ed elevata professionalità. Valori e principi che si uniscono alla piena integrità morale e all’intimo convincimento di ognuno di voi di assolvere sempre al massimo la missione. Una garanzia di sicurezza, legalità e fiducia per tutti i cittadini.

In questi 42 anni avete portato a termine con successo numerose missioni, guadagnandovi, sia in Italia sia all’estero, una posizione di assoluto prestigio tra le organizzazioni similari di altri Paesi. Anche la diversificazione e la delicatezza del vostro impiego, in Italia e fuori dai confini nazionali, certifica la misura della complessità e dell’importanza del vostro importantissimo ruolo all’interno del sistema di difesa e sicurezza nazionale e internazionale.

Rappresentate, in estrema sintesi, una Reparto di altissima specializzazione, una delle eccellenze non solo dell’Arma dei Carabinieri ma dell’intero comparto Difesa di cui l’Italia è orgogliosa.

Da cittadino, prima ancora che da Sottosegretario, vi rinnovo la mia stima e la mia riconoscenza per tutto quello che fate, sempre fedeli al Tricolore.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.