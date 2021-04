Premio Solinas, avviata 15°edizione

Parte oggi la 15° edizione del concorso:

PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL CINEMA IN COLLABORAZIONE CON APOLLO 11, con BORSA DI SVILUPPO VALENTINA PEDICINI e i Premi IDS Accademy e IDS Industry.

Alla grande regista e amata guerriera gentile del Cinema Italiano e Internazionale VALENTINA PEDICINI sarà dedicata la 15° edizione del Premio Solinas Documentario per il Cinema.

advertisement

VALENTINA PEDICINI VINSE IL PREMIO SOLINAS PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO con DAL PROFONDO (il Documentario con cui vinse alla Festa del cinema di Roma del 2013, premiato con una menzione speciale ai Nastri d’argento 2014 e candidato ai David di Donatello). È stata Giurata per varie edizioni del concorso mettendo a disposizione, con generosità e passione, il suo sguardo e la sua sensibile attenzione verso il mondo del reale.

“L’istituzione della Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini ci è necessaria! Perché Valentina manca a ognuno di noi, manca al Premio Solinas, manca al Cinema Italiano e Internazionale. Con l’Istituzione della Borsa di Sviluppo dedicata a Valentina Pedicini il Premio Solinas Documentario per il Cinema diventa corpo e anima. Un concorso speciale.” Dichiara Annamaria Granatello (Direttrice Premio Solinas)

PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL CINEMA IN COLLABORAZIONE CON APOLLO 11 – 2021

Il Concorso intende promuovere e sostenere il documentario di creazione cinematografico nella sua fase iniziale, quella della scrittura e della progettazione, favorendo i progetti che esprimano libertà creativa, originalità stilistica, capacità innovativa e sperimentale. Si partecipa con progetti originali per documentari di creazione scritti in lingua italiana per film di lungometraggio. Il Premio verrà assegnato al progetto complessivo del film: scrittura, progettazione ed intenzione di regia. Scrittore e regista possono lavorare in equipe.

Il concorso mette in palio i seguenti Premi:

– PREMIO SOLINAS MIGLIOR DOCUMENTARIO PER IL CINEMA 2.000 euro

– BORSA DI SVILUPPO VALENTINA PEDICINI 1.000 euro

– SELEZIONE DI UN PROGETTO ALL’EDIZIONE 2021 IDS ACADEMY: Il premio sarà assegnato a un autore/autrice di un progetto di documentario in sviluppo, e in cerca di produzione

– SELEZIONE DI UN PROGETTO ALL’EDIZIONE 2021 IDS INDUSTRY: Il premio sarà assegnato a un autore/autrice che ha già un produttore coinvolto nello sviluppo del progetto

Quota di partecipazione: 80 euro

La selezione dei progetti inviati a concorrere sarà strutturata in due fasi:

Prima fase: sarà effettuata sugli elaborati inviati in forma anonima, si baserà prioritariamente sulla scrittura come strumento per valutare la qualità del progetto. La Giuria selezionerà una rosa di progetti che passeranno alla seconda fase.

Seconda fase: si baserà sui colloqui della Giuria con gli Autori dei progetti selezionati per approfondire la proposta presentata attraverso una diretta conoscenza dell’Autore e del progetto. A conclusione della seconda fase verrà individuata una rosa ristretta di Finalisti meritevoli di segnalazione e, tra questi, verranno assegnati i premi in palio.

SCADENZE:

INVIO DEI PROGETTI VIA WEB ENTRO IL 27 APRILE 2021;

INVIO DELLA BUSTA CHIUSA ENTRO IL 28 APRILE 2021.

Il Bando di Concorso sarà disponibile alla pagina www.premiosolinas.it/concorsi/

Per informazioni: concorso@premiosolinas.it | tel. 06 6382219