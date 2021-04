Porto Cervo racing al 14simo posto del Rallye Elba, per Moricci-Garavaldi (Skoda Fabia R5) buon lavoro di squadra.

I portacolori della scuderia Porto Cervo Racing hanno chiuso al quattordicesimo posto assoluto il 54° Rallye Elba valido come prova d’apertura del Campionato Italiano Wrc. Prossimo appuntamento il Rally della Valdinievole in programma l’8 e il 9 maggio.

L’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, su Skoda Fabia R5, ha terminato al quattordicesimo posto assoluto il 54° Rallye Elba-Trofeo Gino Mini valido come primo round dell’impegnativo Campionato Italiano Wrc.

advertisement

I portacolori della scuderia Porto Cervo Racing, dopo le positive performance registrate al Rally “Il Ciocco” e “Colline Metallifere” hanno affrontato la “due giorni” della difficile e selettiva classica toscana con l’obiettivo di trovare il giusto feeling con la Skoda Fabia R5 curata dalla Pavel Group.

Le prime prove speciali.

Dopo il buon riscontro cronometrico nella prima prova speciale, la “Volterraio-Cavo”, la più lunga della gara (ben 27 chilometri), dove Moricci e Garavaldi hanno chiuso al tredicesimo posto assoluto, nelle restanti quattro prove speciali (una prova è stata annullata per motivi di sicurezza) la situazione di classifica era onorevole, ma l’equipaggio ha continuato ad avere problemi di adattamento al modo di guidare per questa vettura.

Il commento del co-pilota Garavaldi.

“La gara è stata buona sotto l’aspetto di lavoro di squadra ed equipaggio sul ritmo di prova speciale”, ha commentato il co-pilota Paolo Garavaldi, “non siamo soddisfatti dei riscontri crono e, per questo, stiamo analizzando vari filmati per capire dove paghiamo in termini cronometrici. Archiviata questa gara, il prossimo Rally sarà il Valdinievole fra tre settimane, gara che abbiamo vinto in passato. Ringrazio la T Tecnica e la Porto Cervo Racing per il supporto che ci viene dato in ogni occasione”.

Next stop.

Per Moricci-Garavaldi il prossimo appuntamento sarà sempre in Toscana, al 36° Rally della Valdinievole e Montalbano in programma l’8 e il 9 maggio. La gara, con partenza e arrivo a Larciano (Pistoia), presenta sei prove speciali (56,910 chilometri cronometrati e 123,050 complessivi) concentrate in un fazzoletto di territorio che dalla Valdinievole guarda alle pendici del Montalbano.

Dove avere informazioni sul team e le sue attività.