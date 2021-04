Portalecorsi. Un vasto programma culturale

Come sempre il programma culturale di Varesecorsi spazia tra gli argomenti più disparati, e propone ai varesini da più di 30 anni una ricca programmazione culturale. Da questa primavera il programma strettamente culturale è online, gratuito e aperto a utenti provenienti da ogni parte d’Italia.

Nel weekend del 9-10 aprile è possibile immergersi nel mondo del cioccolato, con le semplici ricette di Roberta Biasolo, oppure fare un tuffo nel “mare” del Monte San Giorgio, tornando al Triassico, ben 240 milioni di anni fa.

O lasciarsi avvolgere dal fascino di Goya, in un viaggio alla scoperta della bizzarra, tragica, misteriosa ed alquanto macabra avventura del cranio del medesimo. Altri 180 corsi online, per tutti i gusti e orari sono disponibili su www.portalecorsi.com

Roberta Biasolo venerdì 9 aprile dalle 16:00

Si parte venerdì 9 aprile dalle 16.00 in compagnia di Roberta Biasolo, docente di pasticceria e panetteria allo IAL Lombardia, con “Cioccolatini fatti in casa”.

Viaggio nel mondo del cioccolato: impariamo a fare un cioccolatino con le nostre mani. Preparare cioccolatini non è facile: se non si seguono alcuni accorgimenti semplici ma efficaci si rischia di rovinarne l’aspetto e il gusto.

In questo incontro possiamo imparare in modo semplice a creare cioccolatini perfetti.

Roberta Biasolo oltre che per Varesecorsi insegna pasticceria e panetteria per lo IAL Lombardia nelle sedi di Legnano e Saronno.

Roberto Pugina venerdì 9 aprile dalle 20.00

La bizzarra, tragica, misteriosa ed alquanto macabra avventura del cranio di Goya.

A quasi duecento anni dalla morte di Francisco Goya y Lucientes il grande pittore romantico spagnolo fa parlare di sé per una vicenda personale avvolta nel mistero.

E ancora oggi capita che qualcuno rispolveri la domanda: che fine ha fatto il cranio di Goya?

I misteri, come è noto, restano tali e ciò che, in questo caso, si può fare è cercare di ricostruire le vicende che ruotano intorno al cranio di Don Francisco.

Il docente Roberto Pugina, classe 1947, assolto il servizio militare, ha insegnato, per 40 anni, discipline plastiche presso il varesino liceo artistico. Solitamente si occupa di arte contemporanea.

Anastasiya Tsyrkunova sabato 10 aprile dalle 20.00

Il Monte San Giorgio, uno dei 4 siti UNESCO della provincia di Varese

L’incontro è dedicato al sito UNESCO del Monte San Giorgio, famoso in tutto il mondo per la sua ricca successione fossilifera che rappresenta nel miglior modo la vita marina nel Triassico medio. Le sue rocce ci svelano sia com’era l’ambiente in quella zona sia com’è cambiata la vita in un arco di tempo che va dai 242 milioni di anni fa ai 239 milioni di anni fa. Il Monte San Giorgio è collocato tra l’Italia e la Svizzera e suscita un grande interesse fra gli scienziati e appassionati non solo per i suoi aspetti geopaleontologici ma anche naturalistici, artistici e paesaggistici.

Anastasiya Tsyrkunova è guida Ufficiale del sito UNESCO del Monte San Giorgio e guida Ambientale Escursionistica Aigae.

Gli incontri del programma culturale sono online, gratuiti e su prenotazione.

Per prenotarsi segui il link a questa pagina https://www.portalecorsi.com/cerca-corsi-di-iweekendculturali oppure sull’home page di www.varesecorsi.net entro venerdì alle 12.