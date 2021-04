Plurimi interventi dei carabinieri a Galtellì, Desulo e Orani, con le compagnie di Siniscola, di Tonara e di Ottana.

A Galtellì, in provincia di Nuoro, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà F.N. 33 anni e C.N. 50 anni, entrambi di Galtellì. I due erano in possesso di due coltelli a serramanico senza giustificato motivo.

Plurimi interventi dei carabinieri quindi. Gli altri due interventi hanno interessato la violazione di norme per il contenimento dell’epidemia da covid-19.

Un primo intervento è stato a Desulo. Il personale della Stazione CC di Tonara, impegnato in servizi di controllo del territorio, sanzionava due 21enni. I due all’atto del controllo omettevano di fare uso dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Il secondo ha interessato lo stesso caso di applicazione di sanzioni amministrative. I Carabinieri della Stazione di Orani svolgevano un servizio perlustrativo di controllo del territorio. Hanno contestato illecito amministrativo in titolo a un cittadino del posto. Lo hanno infatti sorpreso a consumare bevande in adiacenze esercizio pubblico. La stessa sorte per un altro residente trovato su pubblica via senza valida giustificazione