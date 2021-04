Piras (Lega): “Mancanza di rispetto da Zedda”

“Il consigliere Massimo Zedda, non certo nuovo a certi atteggiamenti provocatori e ben poco rispettosi nei confronti di colleghi e della stessa istituzione che essi rappresentano, con l’infelice battuta di ieri rivolta al nostro capogruppo ha veramente esagerato e farebbe bene a chiedere scusa!

Con la salute altrui non si deve scherzare, ancor meno in un momento tanto delicato come quello attuale, in cui i cittadini guardano alla politica con speranza per il futuro e non per assistere a puerili quanto irrispettose battute!

Abbiamo preferito non alimentare ulteriori tensioni in aula durante la seduta di ieri affrontando questo tema, siamo sin troppo rispettosi delle nostre imprese, del nostro sistema produttivo e del grave momento di crisi che stanno vivendo per consentire un rallentamento dei lavori volti a stanziare ulteriori risorse a loro favore.

Oggi, però, riteniamo doveroso intervenire e prendere posizione contro ogni forma di arroganza verbale. Il rispetto per la persona prima ancora che per il politico deve essere sempre garantita, l’onorevole Zedda pensi piuttosto a spiegare ai sardi il motivo della sua astensione al Disegno di Legge di ieri…”

Così il consigliere regionale eletto tra le file della Lega Salvini Sardegna, Andrea Piras.