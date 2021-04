Performa Sardegna. A breve le nuove sessioni

Riprenderanno a breve le nuove sessioni formative online dei corsi di formazione abilitanti e propedeutici promossi da Performa Sardegna, l’Academy del Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna.

Le attività didattiche, curate da docenti con vasta esperienza sul campo, si svolgeranno in modalità sincrona, mediante apposita piattaforma tecnologica, in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni nel rispetto delle vigenti disposizioni tese ad arginare l’emergenza pandemica, senza rinunciare alle necessarie forme di interazione e confronto all’interno dell’aula virtuale.

I corsi, riconosciuti dall’Assessorato Regionale del Lavoro, sono finalizzati al conseguimento dei requisiti professionali obbligatori per l’esercizio di alcune attività regolamentate nel comparto del terziario di mercato: Agenti e Rappresentanti di Commercio; Agenti Immobiliari (Mediatori); Somministrazione e Vendita di Alimenti e Bevande.

Il primo corso deve essere obbligatoriamente frequentato da tutti coloro che, essendo privi di titoli di studio ad indirizzo commerciale o giuridico oppure di esperienza certificata nel campo delle vendite, intendono ottenere l’abilitazione necessaria per regolarizzare la posizione professionale presso la Camera di Commercio e svolgere liberamente l’attività di agente o rappresentante di commercio in campi e settori merceologici estremamente diversificati (food and beverage, horeca, prodotti per la casa e per la cura della persona, arredamento, artigianato, oggetti preziosi, edilizia, meccanica, prodotti veterinari ed altri articoli per animali, informazione medico-scientifica, farmaceutica e presidi medico-chirurgici, automotive, ricambi ed accessori, bricolage, agricoltura e giardinaggio, articoli sportivi, editoria, cancelleria, elettronica e telefonia, hobbistica, sicurezza, pubblicità, servizi vari alle imprese ed alle persone, ecc.).

La frequenza del secondo percorso, la cui obbligatorietà è prevista ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, ha carattere propedeutico e consente di sostenere il prescritto esame abilitante, a cura della Camera di Commercio, finalizzato all’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione, anche in forma occasionale o discontinua, non solo nel settore immobiliare, ma anche in quello merceologico e dei servizi.

Il terzo intervento è, invece, rivolto a tutti coloro che, in assenza degli appositi requisiti di studio o professionali, desiderano ottenere l’abilitazione necessaria per poter intraprendere una molteplicità di attività economiche nel comparto del “food and beverage”: rivendite di generi alimentari, negozi di prossimità o vicinato, market, commercio di pane e dolciumi, botteghe della carne, prodotti ittici, ortofrutta, enoteche, negozi di liquori e bibite da asporto, punti vendita di prodotti tipici, esercizi specializzati per soggetti con intolleranze alimentari o che seguono diete particolari, street food, bar e caffetterie, birrerie, vinerie, ristoranti osterie, pizzerie, spaghetterie, griglierie, bistrot, aziende che effettuano la somministrazione congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (discoteche, night club, ecc.).

Gli interventi formativi, autofinanziati ed a numero chiuso, sono stati autorizzati, per l’anno in corso, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

A conclusione delle attività formative, tutti gli allievi coinvolti potranno beneficiare – come di consueto – degli appositi servizi gratuiti di consulenza, assistenza e supporto operativo, anche in campo finanziario, messi a disposizione dal Sistema Confcommercio e dalle strutture collegate all’Organizzazione Datoriale per consentire il miglior avvio dell’attività di impresa.

Info e contatti telefonici:

079.2599500 (Sassari)

0789.23994 (Olbia)

079.951867 (Alghero)

079.630539 (Tempio Pausania).

Indirizzo e-mail: info@performasardegna.it

Web: www.performasardegna.it