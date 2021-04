Pass spostamenti , Deidda (FDI): la Sardegna lo propone da un anno.

“Quello che il Governo dei ‘Migliori’ sta studiando per gli spostamenti – il cosiddetto pass – non è altro che il passaporto sanitario che la Regione Sardegna e il sottoscritto hanno richiesto dalla primavera scorsa con ordini del giorno e 4 interrogazioni.

All’epoca il Ministro Boccia del PD e i 5 Stelle ci dissero che era anticostituzionale, ridendo e spacciandolo per follia. Per non parlare, poi, di come la nostra Isola venne dipinta come terra di untori nella trasmissione “Report” e dai grandi quotidiani.

Ora, ci voleva il Governo dei ‘Migliori’ o sarebbe bastato semplicemente ascoltare il sottoscritto, la Regione Sardegna e Fratelli d’Italia?”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI