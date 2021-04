Oristano. Sospese le lezioni in presenza al De Castro

Da domani lezioni in presenza sospese al Liceo Classico De Castro.

Questa sera, l’ATS ha comunicato al Dirigente del Liceo Pino Tilocca la chiusura dell’istituto “in considerazione della situazione epidemiologica attuale ed in relazione all’alto numero di soggetti che gravitano intorno alla scuola che si trovano in quarantena e\o in attesa di tampone per ricerca covid-19 fino alla giornata di sabato 10.04.2021 compreso”.

Alunni, loro familiari, docenti e collaboratori scolastici, fino ad eventuale nuova disposizione delle autorità sanitarie, non sono da considerare in quarantena.

Il Dirigente Tilocca ha quindi disposto la sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della Didattica a distanza.

Della decisione è stato informato anche il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu che oggi ha avuto analoga notizia anche per le classi della scuola media Grazia Deledda.