Problematiche in merito alla consegna di sensori per la glicemia

Il consigliere Cera (FI) ha richiesto all’Assessore alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, Dott. Mario Nieddu, e al Commissario Straordinario Azienda Tutela Salute Sardegna, Dott. Massimo Temussi, azioni forti e autorevoli al fine di sopperire al bisogno di sensori per il monitoraggio glicemico per i bambini diabetici della Provincia di Oristano.

Difatti, purtroppo, da un cavillo burocratico nato da un’incongruenza normativa, si è venuta a creare questa spiacevole situazione di disagio per i piccoli pazienti e per le loro famiglie, che mette a rischio, oltreché la serenità per il costante timore di un puntuale e necessario monitoraggio del valore glicemico, anche la qualità stessa della vita.

Cera ribadisce, pertanto, “quanto sia indifferibile un immediato intervento e quanto non sia di facile comprensione questa situazione, dopo lo sforzo finanziario del Consiglio Regionale e nonostante le rassicurazioni dichiarate dallo stesso Assessore, il quale possiede le necessarie competenze in termini di gestione della sanità”.

Per leggere il contenuto della richiesta, scarica l’allegato: Sensori diabetici 08-04-2021.