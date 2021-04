Oristano. L’emergenza sanitaria in città

A Oristano oggi sono stati accertati altri 3 casi di positività al Covid 19.

L’aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano.

Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 863, i pazienti guariti sono 739, mentre i soggetti ancora in cura sono 109. Quindici i pazienti deceduti.

Sempre oggi, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 3 Pasqualina Saba, a seguito delle varie positività al COVID 19 rilevate nell’ultima settimana e dei numerosi docenti in quarantena, sentito il Sindaco di Oristano e in attesa di ulteriori disposizioni e chiarimenti dell’ATS, non potendo garantire le lezioni in presenza, ha disposto la modalità della didattica a distanza per gli studenti di 12 classi della scuola secondaria Grazia Deledda, distribuiti presso i locali di via Solferino e di Via Marconi.