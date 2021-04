Oristano: apre hub vaccinale al Palazzetto dello Sport di Sa Rodia

Sarà operativo da domani, martedì 13 aprile, nel nuovo Palazzetto dello Sport di Sa Rodia, l’hub vaccinale di Oristano.

La struttura, messa a disposizione dal Comune di Oristano e gestita da Ats-Assl Oristano, sarà operativa dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Dieci le postazioni nelle quali, a regime, potranno essere vaccinate fino a millecinquecento persone al giorno.

Ad essere convocate domani nel Centro vaccinale oristanese saranno le persone nate negli anni fra il 1942 e il 1949 registrate al Portale regionale dei vaccini. Queste riceveranno un sms di convocazione, nel quale sarà loro indicato il giorno e l’orario in cui presentarsi all’hub di Sa Rodia, con ingresso pedonale dal lato di viale della Libertà/via Morosini. Lo stesso ingresso potrà essere utilizzato per l’accesso dei veicoli a servizio delle persone che hanno difficoltà di deambulazione.

Sarà necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria o codice fiscale, inoltre per evitare assembramenti e code, è raccomandata la puntualità.

Così come per il vax-day organizzato all’ospedale San Martino, anche in questo caso la Polizia locale sarà presente per dirigere il traffico, mentre i volontari della Protezione Civile forniranno indicazioni ed accompagneranno i vaccinandi sia all’ingresso che all’interno della struttura.

Per chi raggiunge l’hub vaccinale in automobile si consiglia di utilizzare la strada che da viale Repubblica conduce al palasport, costeggiando l’Hostel Rodia e il centro federale della FIGC, dove c’è ampia disponibilità di parcheggi.