Oristano. Aggiornamenti Covid in città

A Oristano oggi sono stati accertati altri 7 casi di positività al Covid 19. Si registra anche una guarigione.

L’aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano.

Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 880, i pazienti guariti sono 741, mentre i soggetti ancora in cura sono 124. Quindici i pazienti deceduti.

Oggi, per un caso di positività tra i docenti, 6 classi della scuola primaria di via Bellini sono state messe in quarantena fino al 12 aprile.