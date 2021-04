“Ora d’Arte”: evento culturale per il carcere

Si svolgerà lunedì 12 aprile alle ore 12.00 sulla piattaforma Zoom la conferenza stampa di presentazione di Ora d’Arte / eventi culturali per il carcere

Si tratta del nuovo progetto promosso dalle compagnie Teatro Tragodia di Mogoro e Teatro d’Inverno di Alghero con la partecipazione dell’Orchestra da Camera della Sardegna diretta da Simone Pittau e in collaborazione con Il Miglio Verde OdV. Ora d’Arte porta la cultura oltre le sbarre con spettacoli e concerti capaci di far sorridere e pensare, di raccontare il presente e far immaginare il futuro attraverso parole, suoni e visioni tracciando idealmente un ponte fra la Sardegna e la Penisola nel segno della bellezza.

Interverranno

Virginia Garau – attrice, autrice e regista (Teatro Tragodia)

Giuseppe Onnis – Teatro Tragodia

Giuseppe Ligios – attore e regista (Teatro d’Inverno)

Simone Pittau – violinista e direttore d’orchestra (Orchestra da Camera della Sardegna)

Rosella Floris – psicologa (Il Miglio Verde)