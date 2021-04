Olbia. Al via la campagna vaccinale degli over 70/60

La Assl di Olbia, con la collaborazione delle amministrazioni comunali e i Medici di medicina generale, avvia la campagna vaccinale degli over 70, e a seguire over 60, anche sul territorio gallurese.

Si parte oggi da Luras e Badesi; sono in corso interlocuzioni e incontri con le amministrazioni comunali e i medici di medicina generale per poter stilare un calendario definitivo che andra’ ad interessare tutti i comuni galluresi.

Negli scorsi giorni la Assl di Olbia ha completato il ciclo vaccinale degli over 80 su tutto il territorio gallurese con l’invio di squadre mobili nei vari comuni, e da questa settimana estende la vaccinazione agli over 70 in buon stato di salute, per poi proseguire con gli over 60.

advertisement

Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 saranno le amministrazioni comunali a contattare i propri cittadini, fornendo orario e sede della vaccinazione.

Si chiede alla popolazione di rispettare i giorni e gli orari indicati ed essere muniti di tessera sanitaria, documento di identità e il modulo di consenso compilato in ogni sua parte.

La Assl Olbia ricorda inoltre che è sempre attiva la modalità di registrazione nella piattaforma regionale, nel rispetto delle categorie indicate: https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php.

Si ricorda inoltre che, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, i pazienti definiti come fragili dalle indicazioni ministeriali, compresi quelli non inclusi nelle fasce di età di cui al target vaccinale in corso, possono sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia per organizzare la propria somministrazione del vaccino.

In particolar modo per i soggetti fragili che volessero richiedere la somministrazione del vaccino, e’ stata attivato un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere anche per ricevere informazioni e richiesta di prenotazione: hubvaccinazione.olbia@atssardegna.it

I cittadini non residenti ma stabilmente domiciliati, devono comunicare direttamente con le amministrazioni comunali.

Calendario vaccinale degli over 70 in buono stato di salute

Martedì 13.04.2021 – comune di Luras e Badesi

Mercoledì 14.04.2021 – comune di Arzachena, Aggius, Bortigiadas e Aglientu

Giovedì 15.04.2021 – comune di San Teodoro, Trinita’ e Luogosanto

Venerdì 16.04.2021 – comune di Loiri Porto San Paolo e Sant’Antonio di Gallura

Sabato 17.04.2021 – Comune di Calangianus