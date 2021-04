Obiettivo Terra, Raggi e Pecoraro Scanio mostrano la foto vincitrice

Alfonso Pecoraro Scanio con la Sindaca di Roma Virginia Raggi hanno “inaugurato” oggi l’esposizione in piazza del Campidoglio della foto vincitrice della XII edizione del concorso Obiettivo Terra che ha vinto anche la menzione Obiettivo Roma lanciata proprio quest’anno.

Una bellissima foto di due Aironi danzanti scattata dal vincitore Andrea Benvenuti nella riserva del litorale romano ha ottenuto il massimo dei voti dalla giuria di esperti ma anche il vasto apprezzamento delle oltre 10.000 persone che hanno seguito in diretta la cerimonia di oltre 2 ore della premiazione e delle migliaia che ancora stanno collegandosi alle repliche.

Un grande successo online a cui oggi fa seguito la maxiFoto esposta in piazza del Campidoglio. “Questo evento porta la bellezza della natura in questo santuario delle bellezze artistiche e archeologiche e ringrazio la Sindaca di Roma per la sensibilità e i concorrenti che fotografando le meraviglie delle nostre aree protette ci aiutano a difenderle e valorizzarle. Spero che questo serva anche a rilanciare il litorale romano”. Ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio dopo la foto di rito con la prima cittadina della Capitale.

