Nuoro: spaccio di droga a Gavoi e ritiro patenti per guida da ubriachi

Ecco le recenti attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, che includono reati di spaccio e ritiro di patenti per guida in stato d’ebrezza.

Compagnia di Ottana: denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

A Gavoi, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà all’A.G. di Nuoro un cittadino del luogo, P.E., cl. ’93, già noto a quegli uffici, perché sorpreso dagli operanti, impegnati in un servizio perlustrativo, nel tentativo di nascondere della sostanza stupefacente del tipo marijuana non appena accortosi della loro presenza. Sequestrati 320 grammi di stupefacente.

Compagnia di Siniscola: deferimenti per guida in stato di ebrezza e guida senza patente

I Carabinieri della Stazione di Irgoli hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza M.C., cl’70 di Onifai, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Patente ritirata. Durante un altro controllo alla circolazione stradale è stato deferito F.P. cl’91 di Irgoli, sorpreso alla guida della propria autovettura privo di patente, poiché revocata.

I Carabinieri della Squadriglia Carabinieri di Monte Pizzinnu hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza S.G., cl’67 di Irgoli, che sorpreso alla guida della propria autovettura visibilmente sotto l’influenza dell’alcol, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza C.G., cl’47 di Teti, e L.M., cl’79 di Bitti, sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore al consentito, comportando il ritiro delle rispettive patenti di guida.