Nuoro: proroga al 30 giugno per accesso a servizi distrettuali ASSL

NUORO, 12 APRILE 2021 – L’ASSL Nuoro comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata al 30 giugno 2021 la validità di:

• piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici

• autorizzazioni relative all’assistenza integrativa e protesica

• esenzioni ticket per patologia e per reddito

Si prega – onde evitare assembramenti, e considerato lo status di zona rossa – di evitare, per quanto possibile, di intasare i servizi, se non in caso di emergenza.

Si ricorda che le prenotazioni CUP (Centro Unificato di Prenotazione), si possono fare anche telefonicamente chiamando il 1533 da rete fissa gratuito e 070 276424 da cellulare, dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

Di seguito le attività amministrative garantite tramite posta elettronica, previa consulenza telefonica.

advertisement

Distretto Socio Sanitario di Nuoro

– Ufficio Protesi, Assistenza Integrativa e Celiachia tel. 0784 240887/069 indirizzo di posta elettronica: protesi.nuoro@atssardegna.it;

– Ufficio Scelta e Revoca del Medico, Esenzioni per Patologia e Attivazione Tessera Sanitaria tel. 0784 240026/151/029 indirizzo di posta elettronica:

mariaassunta.zizzi@atssardegna.it;

giuliapatrizia.carta@atssardegna.it; teresinaantonia.carta@atssardegna.it;

– Ufficio Ricoveri Fuori Regione tel. 0784 240036

indirizzo di posta elettronica: annaritaantonella.marteddu@atssardegna.it