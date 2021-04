Nasce il nuovo sito istituzionale del Consorzio Industriale di Sassari.

Comunicare è determinante. Ed è necessario farlo nel miglior modo possibile.

Ecco perché è fondamentale avere a disposizione un canale diretto, efficace, semplice e intuitivo. Con questo approccio è nato il nuovo portale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, on line all’indirizzo www.cipsassari.it per rendere i servizi del Consorzio più facili da trovare, da capire e da usare.

Per aiutare, di fatto, chi utilizza il sito a comprendere e a trovare ciò che cerca, sia online che offline.

Con questo approccio il Consorzio ha ideato il suo nuovo sito per soddisfare i bisogni degli utenti “creando e organizzando l’informazione per dare maggiore appeal alla comunicazione e facilitare di fatto la fruizione dei servizi forniti a beneficio delle imprese, ma non solo, presenti nelle aree industriali di Alghero, Porto Torres e Sassari.

E passando per tutti i sistemi: dal desktop al tablet, dal portatile allo smartphone. Per un’azione di marketing territoriale costante, per valorizzare al meglio le nostre aree industriali. Il sito sarà il nostro biglietto da visita.” Tiene a sottolineare il presidente del Consorzio Industriale, Valerio Scanu.

Sotto questo aspetto la creazione della nuova piattaforma ha mosso i primi passi dall’analisi delle esigenze informative e dei comportamenti di navigazione degli utenti, dai loro bisogni e dalle reali necessità informative e operative. Tutto questo nel quadro più generale delle nuove azioni strategiche del Consorzio.

Fattori che hanno l’obiettivo di accompagnare operativamente lo sviluppo dei nuovi servizi proposti: dall’analisi di contesto locale, alla possibilità di individuare attraverso un innovativo sistema di geolocalizzazione relativo alle aree e ai lotti. Per un sistema che agisca anche in termini di sostegno ad un’azione di marketing territoriale e fornisca suggerimenti per una comunicazione chiara, consentendo di mantenere un continuo dialogo con il Consorzio Industriale.

Non a caso sono questi i principi cardine che hanno ispirato la progettazione e sviluppo di un sito di nuova generazione: partire dall’utenza e dal soddisfacimento delle sue esigenze, garantire un dialogo costante finalizzato al miglioramento della performance, prestare attenzione al design come tratto distintivo per la progettazione, assicurando affidabilità, semplicità e chiarezza della comunicazione.