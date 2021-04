“Messico”, il nuovo brano di Leiner

“MESSICO”, nuovo singolo di LEINER, è una ballad che fonde sonorità “classiche” a suoni moderni, una canzone in cui gli strumenti cercano di evocare al meglio il sentimento delle parole e la voce che ne è protagonista.

Questo brano racconta la difficoltà di costruire rapporti quando nel profondo dell’inconscio si cela la costante paura di essere abbandonati. Per uscire da questa prigione è

assolutamente necessario ascoltarsi e sentirsi.

“In questo brano continuo la mia storia – spiega Leiner a proposito di “Messico” – Spesso, proprio per una determinata paura, escludi a priori una determinata situazione, privandomi inconsciamente di un qualcosa che si potrebbe rivelare una ventata positiva nella mia vita,

come un’amicizia, un amore o quant’altro.

Al di là di ciò che è il significato personale della canzone, penso che, comprendendo un

problema e, in un certo senso, accettandolo, si abbia la vera possibilità di imparare, cambiare o migliorare”.

Il videoclip ufficiale di “Messico”, diretto da Antonio De Bonis, include una sequenza di immagini concettuale, ridotta all’osso: una stanza completamente bianca, un mondo asettico; la mente si apre ai suoi pensieri e il protagonista si “scinde” in due personalità a

confronto.

Una di queste è aperta alla vita e alle relazioni a prescindere da tutto, mentre l’altra, più introversa, rifiuta e allontana tutto ciò che potrebbe ferirla.

La gestione dei propri sentimenti, come l’amore e gli affetti, sono parte integrante di

questo video.

Biografia

Leiner Riflessi (Apartado, Colombia, 23 giugno 1997) dimostra fin da piccolo una grande passione e inclinazione per la musica e il ballo.

Entra a fare parte del gruppo vicentino di danza hip-hop “Brown Sugar”, con cui vince numerose gare internazionali e si aggiudica diversi riconoscimenti personali.

Inizia fin da subito a studiare canto e pianoforte, oltre che a prendere lezioni di batteria. Già dal 2013 l’artista inizia a scrivere e comporre canzoni proprie, prima in inglese, poi in italiano e spagnolo. Nel mese di ottobre del 2014, Leiner passa le varie selezioni e partecipa all’ottava edizione del programma televisivo X Factor, riuscendo ad arrivare alle semi-finale della gara presentando il brano inedito dal titolo “Tutto quello che ci resta”, uscito come primo singolo per Sony Music.

Da settembre 2015 fino a marzo 2017 entra a fare parte come cantante del gruppo Dear Jack partecipando al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Mezzo Respiro” e al “Mezzo Respiro” Tour in tutta Italia.

Nel novembre 2017 entra a far parte del Cast del Musical “Madagascar” e nel 2019 nel musical “Priscilla la regina del deserto”. Dal 2020 torna grazie all’etichetta GreyLight Records nelle scene musicali con il suo primo lavoro da solista. Il nuovo brano di Leiner, dal titolo “Messico”, è disponibile in radio e in digitale dal 16 aprile 2021.