Malattie Reumatiche: ASL Nuoro partecipa alla 3°edizione (H)Open day

Lunedì 3 maggio, presso il Poliambulatorio di Nuoro, saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena.

Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione.

NUORO, 21 APRILE 2021 – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche.

Anche l’ASSL di Nuoro, aderente al network Bollini Rosa, partecipa con un’iniziativa che si svolgerà lunedì 3 maggio nel Poliambulatorio di via Alessandro Manzoni, a Nuoro:

dalle 8.30 alle 13.00 saranno offerti gratuitamente dei colloqui informativi alla popolazione femminile.

È possibile prenotare – telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 – al numero 0784 240998.

Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Queste malattie causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo.

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”