Liberevento, ospite Luca Telese

Luca Telese ospite domenica di Liberevento

Sarà il giornalista Luca Telese l’ospite, domenica 2 maggio, di Liberevento, il festival culturale organizzato dall’associazione Contramilonga, dietro la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

L’appuntamento è come sempre alle 17 in streaming sulla pagina Facebook del festival dove Telese, giornalista, saggista e volto noto della tv, in dialogo con il giornalista Carlo Floris, parlerà del suo libro “Qualcuno era comunista”, pubblicato all’inizio del 2021 per Solferino editore.

Il libro. «Non pensi che ora il PCI dovrebbe cambiare nome?» è la domanda che viene rivolta ad Achille Occhetto, leader del più grande e anomalo partito comunista d’Occidente, nel giorno in cui cade il Muro di Berlino.

Da quel novembre del 1989 saranno molte cose a cambiare mentre un mondo finisce, la storia accelera e la Sinistra italiana cerca con difficoltà di tenere il passo. Quella delle sue metamorfosi, dalla Svolta a oggi, è una vicenda che passa per molti leader – da Occhetto fino a Zingaretti – e si consegna a un presente pieno di sfide.

Liberevento non è solo incontri con i grandi autori: in occasione di questa edizione parte il contest fotografico “Liberevento Libertà 2.0”, dedicato al tema della libertà.

Per partecipare basterà scattare una foto (o al massimo due) che simboleggi la propria idea di libertà, accompagnata da una frase propria o tratta da un libro sul tema. Nelle due settimane successive le foto arrivate saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Liberevento e quella che avrà ottenuto più like sarà premiata.

In palio ci sono delle Mystery box di Liberevento con gadget e altri oggetti legati alla manifestazione. Per info e regolamento: https://tinyurl.com/3j66cf3e.

Sino al 30 maggio c’è tempo invece per presentare i propri elaborati al Premio letterario nazionale “A vuxe de Câdesédda. In ricordo di Bruno Rombi. Il premio, rivolto a scrittori e poeti di tutte le nazionalità, si articola nelle due sezioni “Poesia e racconti in lingua italiana” e “Poesia e racconti in lingua tabarchina”. E’ prevista anche una sezione speciale “Giovani” per bambini e ragazzi. Regolamento completo su: https://www.liberevento.it/concorsoletterario2021

Liberevento Live&Streaming è organizzato dall’associazione culturale Contramilonga.

Con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Ass.to Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport), Fondazione di Sardegna, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e con il sostegno dell’Associazione Nazionale Presidi del Libro.