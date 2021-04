Liberevento: Telese presenta il nuovo libro il 1° maggio

E’ anticipato a sabato 1 maggio, sempre alle 17, l’appuntamento del festival culturale Liberevento con giornalista Luca Telese, previsto inzialmente per domenica 2 maggio.

L’incontro, organizzato come sempre in streaming sulla pagina Facebook del festival, vedrà Telese, giornalista, saggista e volto noto della tv, parlare del suo libro “Qualcuno era comunista“, pubblicato all’inzio del 2021 per Solferino editore. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Carlo Floris.

Il libro

«Non pensi che ora il PCI dovrebbe cambiare nome?» è la domanda che viene rivolta ad Achille Occhetto, leader del più grande e anomalo partito comunista d’Occidente, nel giorno in cui cade il Muro di Berlino. Da quel novembre del 1989 saranno molte cose a cambiare mentre un mondo finisce, la storia accelera e la Sinistra italiana cerca con difficoltà di tenere il passo. Quella delle sue metamorfosi, dalla Svolta a oggi, è una vicenda che passa per molti leader – da Occhetto fino a Zingaretti – e si consegna a un presente pieno di sfide.

Liberevento Live&Streaming è organizzato dall’associazione culturale Contramilonga dietro la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Moica.

Con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Ass.to Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport), Fondazione di Sardegna, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e con il sostegno dell’Associazione Nazionale Presidi del Libro.