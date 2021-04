L’espiazione trasforma la croce in legno verde

“Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini”, spiega Paolo ai Corinzi annunciando Cristo crocifisso. Ancora una volta papa Francesco, in questa Santa Pasqua carica di timori e speranze, ha dimostrato di seguire la logica divina della misericordia invece di quella mondana di presunte “opportunità”.

Non ha presieduto in mondovisione la Messa in Coena Domini nella Basilica Vaticana in apertura del Triduo pasquale. Ha celebrato l’Eucarestia nell’appartamento del confratello vescovo allontanato dagli incarichi di Curia con un gesto senza precedenti.

E’ andato a trovarlo per un atto di amore che ha scandalizzato i moderni farisei sempre pronti ad anteporre la forma al contenuto e a misurare le intenzioni del cuore con il metro del calcolo. In realtà il Papa ha seguito l’esempio del Maestro che si è consegnato per la salvezza dell’umanità.