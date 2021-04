Leggere il giornalismo: webinar gratuito su fake news dal 5 maggio

“Biblioteca, una risorsa per la comunità” di Oristano organizza il webinar gratuito “Leggere il giornalismo”.

Gli appuntamenti avranno una durata di due ore circa e sono previsti per le date 5 maggio alle 18, 10 maggio alle 19, 13 maggio alle 18, 17 maggio alle 19, 20 maggio alle 18 e 24 maggio alle 19 sulla piattaforma Zoom.

Saranno trattati i temi della disinformazione, fake news, revisionismo storico, rapporti tra istituzioni e informazione, libertà del web e la propaganda come narrazione di realtà parallele.

Il corso sarà moderato da Francesco Putzu, in arte Franco Sardo, esperto autore satirico sui social network, e curato da professionisti dell’informazione con il contributo di Giovanni Zagni (giornalista e direttore di Pagella politica), Fabio Chiusi (giornalista ed esperto di politica della rete), Leonardo Bianchi (giornalista ed esperto di disinformazione), Simonetta Segenni (storica e docente presso l’università di Milano) e Adriano Ercolani (filisofo, critico ed esperto di antropologia).

Il corso ha l’obbiettivo di far sviluppare conoscenze tecniche e culturali per la promozione dell’approccio critico alle notizie e della cittadinanza attiva.

Biblioteca una risorsa per la comunità è un progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con il Centro per il Libro e la lettura, la Cooperativa Studio e Progetto 2 come capofila, il Comune di Oristano, il Comune di Santa Giusta e la Fondazione Oristano come partner.

Ci si può iscrivere entro il 30 aprile al link https://forms.gle/sRfe6kK8eiymCTkR7