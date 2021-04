Le casse Bluetooth portatili: ascolto musicale senza cavi e senza fili.

Le casse Bluetooth portatili. La tecnologia e l’innovazione, indubbiamente, hanno apportato dei significativi miglioramenti nella quotidianità, rendendo più fluide e semplici alcune esperienze. Si pensi, ad esempio, a quanto sia molto più comodo poter ascoltare la musica, oppure delle note vocali, senza preoccuparsi di sistemare correttamente il cavo che collega le casse al dispositivo mobile.

Un altro aspetto da non sottovalutare, è quello che contraddistingue le casse Bluetooth portatili, vale a dire la possibilità di poterle facilmente ed agevolmente trasportare al fine di accompagnare il fruitore ovunque.

Che si tratti di un ufficio, del posto di lavoro oppure di una stanza della casa non fa differenza. Certamente, però, a seconda dell’utilizzo che se ne dovrà fare, sarà necessario procedere all’acquisto delle casse più idonee ed adatte.

Cosa sono le casse Bluetooth?

Le casse Bluetooth sono un dispositivo elettronico di medie e contenute dimensioni.

Si alimentano a batteria e si connettono senza fili ad un altro dispositivo per riprodurre qualsiasi tipologia di file audio, sia esso musicale, oppure legato a qualche servizio di messaggeria istantanea che consente l’inoltro e l’invio di note vocali.

A differenza degli antenati tecnologici, volendo definirli così, le casse Bluetooth sono caratterizzate dalla totale e completa assenza di fili. Ciò consente di poterle utilizzare anche lontano dalla fonte dell’audio e, soprattutto, si evita l’ingombro ed il fastidio visivo legato alla presenza di cavi e fili di vario genere.

Come funzionano le casse Bluetooth?

Per poter utilizzare le casse è necessario connetterle tramite Bluetooth, appunto, ad un dispositivo come smartphone, tablet, pc oppure smart TV.

A collegamento avvenuto, immediatamente, sarà possibile poter ascoltare i brani musicali scelti, la playlist senza preoccuparsi della distanza che intercorre tra i dispositivi in oggetto.

Quando si parla di Bluetooth ci si riferisce ad una tecnologia wireless utilizzata per favorire e consentire l’interscambio di dati in forma digitale a breve distanza, senza vincoli e limiti imposti dalla presenza di cavi e fili.

Generalmente, infatti, le casse Bluetooth garantiscono la copertura per una distanza di 10 metri.

In commercio è possibile trovare e, quindi, acquistare dei dispositivi con una portata maggiore che, naturalmente, possono essere impiegati per un uso ben diverso dal tipico utilizzo casalingo.

I dispositivi Bluetooth 4.0 e Bluetooth 5.0 garantiscono una copertura di trasmissione fino a 60 metri e fino a 240 metri, i secondi. Naturalmente, tali casse sono principalmente utilizzate in ambito professionale ed industriale.

Qual è la differenza tra casse Bluetooth e casse WiFi?

Si tratta, in entrambi i casi, di dispostivi wireless, pertanto in grado di funzionare senza la necessità di collegare dei cavi. Questa similarità potrebbe, in alcuni casi, favorire l’insorgere di un po’ di confusione tra i due prodotti.

Il Bluetooth è conosciuto e definito come tecnologia a ridotte interferenze, pertanto stabile ed indicata per trasmettere segnali a raggio ridotto.

La tecnologia WiFi, invece, consente di trasportare una maggiore quantità di dati in grandi spazi. È, pertanto, necessaria l’installazione di una rete locale, ossia di una rete LAN o di una WLAN a cui poggiarsi per poter connettere i dispositivi interessati.