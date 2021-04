Lavoro e volontariato, le fondamenta della società

Cosa muove le persone in periodi di prosperità e di crisi? Cosa rende l’uomo più nobile in qualsiasi momento storico, a prescindere dall’andamento dei mercati? Se ne parlerà in un webinar organizzato dal gruppo civico Interazione.

Già attivo in vari ambiti e sempre con l’impronta di voler dare un contributo culturale alla nostra società sempre troppo di fretta per soffermarsi su ciò che veramente ci rende umani, il gruppo Interazione vuole sottolineare l’importanza che lavoro e volontariato hanno nel percorso sociale dal quale tutti inequivocabilmente sono influenzati.

La conferenza in oggetto vedrà susseguirsi illustri ospiti che tramite la loro testimonianza e specifiche professionalità, faranno riflettere i partecipanti su questi due temi che, in tempo di pandemia, risultano essere ancora più necessari a chiunque e come gli stessi influenzino qualsiasi livello della società. Si susseguiranno il Dott. Giacomo Serra, giornalista e sindacalista, l’Avv. Cinzia Curreli del foro di Nuoro, Anna Tilocca in rappresentanza di Alliance Guardian Angels, Dott. Mohamad Doreid dell’Unione Culturale Libanese nel Mondo e Nicola Oi, presidente della Chiesa di Scientology della Sardegna.

advertisement

Se si guarda a lavoro e volontariato nell’ottica di quanto affermò L. Ron Hubbard, che disse “Un uomo è di valore nella misura in cui aiuta gli altri”, è immediato osservare questi due aspetti della nostra vita come veri e propri motori e guardando al ruolo di ogni persona all’interno di questi, è altrettanto immediato osservare come ognuno debba rivalutare se stesso spogliandosi dal ruolo di “ingranaggio all’interno di una macchina” ma considerando se stesso la macchina stessa.

L’appuntamento è rivolto a chiunque e l’accesso completamente libero tramite il link Zoom sottostante

Entra nella riunione in Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3762422649?pwd=c25Yem1IVGdJdHdWcDNOYWFoZjVpQT09

ID riunione: 376 242 2649

Passcode: 22042021