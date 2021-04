L’alternativa all’acquisto di un’auto: il noleggio a lungo termine si diffonde anche in Sardegna

È un vero e proprio fenomeno, quello che si sta registrando in Sardegna come anche in tutta Italia, ovvero la grande crescita del noleggio a lungo termine.

Prima di capire di cosa si tratta e perché merita a dovuta attenzione, è sicuramente utile contestualizzare questo trend.

Alcune interessanti premesse

Bisogna sottolineare anzitutto che il noleggio a lungo termine non è una novità, anzi si tratta di una formula a cui le aziende hanno sempre fatto ampio ricordo per procurarsi i veicoli necessari per il compimento delle proprie attività, tuttavia negli ultimi tempi a usufruire di questo servizio sono sempre più spesso i privati.

Al contempo, è interessante sottolineare il fatto che gli acquisti di nuove auto stanno calando in modo considerevole, un aspetto su cui influiscono sicuramente molteplici aspetti, quali la crisi economica e un maggior ricorso ai mezzi pubblici, ma anche il noleggio a lungo termine ha probabilmente influito, negli ultimi anni, nell’abbassarsi del numero di nuove immatricolazioni.

Il noleggio a lungo termine può effettivamente essere una soluzione molto allettante per le famiglie e per tutte le persone che necessitano di un’auto per le proprie esigenze private, e le ragioni per cui si afferma questo sono molte.

Si evita una spesa tutt’altro che leggera

Anzitutto, comprare un’auto implica una spesa non da poco, una spesa che poche persone, purtroppo, possono oggi permettersi: in riferimento alle vetture nuove, infatti, è assolutamente improbabile riuscire a scendere al di sotto dei 10.000 euro.

A livello economico, peraltro, comprare un’auto non è praticamente mai un buon “investimento”, ammenochè non si riesca a rivenderla pochi mesi dopo il suo acquisto: le auto, infatti, sono beni che svalutano con una grandissima rapidità.

Questo problema, ovviamente, non si pone in alcun modo se si sceglie di procurarsi un’auto con la formula del noleggio.

Cancellazione di tutte le spese gestionali del veicolo

Le ragioni economiche per cui i privati dovrebbero valutare molto seriamente il noleggio a lungo termine, tuttavia, non si fermano qui: anche a livello gestionale i vantaggi sono molteplici.

Come noto, possedere e gestire una vettura ha dei costi che non possono essere trascurati, si pensi all’assicurazione RC Auto, anzitutto, indispensabile per la circolazione, al bollo, correlato al semplice possesso del veicolo, alle revisioni, alle riparazioni tecniche e tutto ciò che grava su chi possiede un’auto di proprietà.

Ebbene, non tutti sanno che nel noleggio a lungo termine tutti questi costi sono a carico della società che eroga il servizio, di conseguenza il consumatore può trarre un grande vantaggio sia in termini economici che a livello di praticità, esonerandosi da molteplici incombenze periodiche.

Con il noleggio a lungo termine, infatti, il cliente deve semplicemente pagare la tariffa di noleggio prevista dal contratto, al di là di ciò l’unica e sola spesa da sostenere è quella necessaria per acquistare il carburante.

Nessuna incertezza e vettura sempre disponibile

C’è anche un ulteriore aspetto che va sottolineato e che non è secondario a quelli menzionati fino ad ora, ovvero il fatto che con il noleggio a lungo termine ci si protegge da qualsiasi incertezza.

Nel caso in cui la propria auto dovesse guastarsi, infatti, bisognerebbe fronteggiare non solo le spese per la riparazione, ma anche la sua momentanea indisponibilità, cosa che invece non si verifica affatto con il noleggio: in casi simili, infatti, è compito dell’azienda che offre il servizio provvedere tempestivamente alla riparazione del mezzo e, se necessario, fornirne uno sostitutivo in modo che il noleggio sia fruito con impeccabile continuità.

Non c’è che dire, per chi necessita di una semplice auto privata il noleggio a lungo termine può essere davvero molto interessante, quindi vale la pena di informarsi circa le proposte delle società attive in questo settore.

