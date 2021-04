La prevenzione dei volontari di Scientology a supporto di cittadini e istituzioni.

In programma il bis a Cagliari, poi ancora Nuoro e Olbia per dare informazioni su cosa siano batteri e virus

In un mare di notizie relative a quanto la pandemia abbia danneggiato la salute prima e l’economia poi, le ricerche dei laureati all’università di google e i fatalisti che ritengono che tutto questo sia stato studiato affinché tutti potessimo essere controllati, ciò che è più evidente è quanto manchi la corretta istruzione a tutti i livelli della società relativamente a che cosa siano virus e batteri e quali siano le armi per prevenirla.

Puntare un mirino alla ricerca dei colpevoli sarebbe ciò che più ci allontanerebbe dal comportarci da esseri umani. Rimboccarci le maniche affinché quest’istruzione non rimanga solamente nell’ambito dei quei pochi che, fortunatamente per tutti noi, hanno voluto studiare la materia medica, è un dovere civico che necessita di sforzi ed energie extra rispetto a quanto sia stato fatto. D’altra parte, come disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”. E’ noto a tutti che solo nel momento in cui si ha conoscenza e comprensione di un soggetto si possa diventare capaci di occuparsi adeguatamente ad esso. Questo è valido anche in tema di conoscere e comprendere che cosa siano batteri e virus e come si diffondano.

Certo, è possibile approfondire questo soggetto fino al punto da diventarne professionisti, ma è sicuro che con le informazioni di base si può proteggere se stessi e gli altri.

Volontari di Scientology

Per questo motivo, dopo l’iniziativa svolta venerdì 2 a Cagliari, i Ministri Volontari di Scientology tra martedì 6 e mercoledì 7 aprile effettueranno tre iniziative, ancora a Cagliari, a Nuoro ed una ad Olbia, durante le quali distribuiranno materiale informativo riguardo che cosa siano batteri e virus, come proteggersi dalla diffusione degli stessi, quali siano le procedure ideali per igienizzare superfici e oggetti che tocchiamo più di frequente e in che modo l’isolamento in caso di malattia protegga gli altri. Ulteriori informazioni possono essere trovate on line al sito www.scientology.it/staibene