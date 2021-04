Iveco, Spera (Ugl): “Positivo l’incontro di oggi”

“I vertici di CNH Industrial hanno confermato ufficialmente che la trattativa per la cessione di alcuni asset Iveco si è interrotta, ribadiamo la nostra soddisfazione, perché così le produzioni strategiche di Iveco restano nel nostro paese”.

Questo il primo commento del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, presente insieme al dirigente confederale Ugl, Aurelio Melchionno, all’incontro odierno con il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgietti, ed i rappresentanti delle Regioni Lombardia e Piemonte, presso la sede dello stesso Mise.

“Finalmente abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un tavolo non di crisi ma per dare continuità al piano industriale del Gruppo CNH Industrial. Altrettanto positiva la notizia che negli stabilimenti sono già stati stabilizzati i somministrati e si è provveduto a nuove assunzioni. Inoltre sono cresciuti i volumi produttivi di Brescia, rispetto al piano industriale, così come lo sono i volumi di Suzzara e nel resto del Gruppo”.

In accordo con il ministro Giorgetti, anche l’Ugl Metalmeccanici ritiene che “sia opportuno e fruttuoso stare al passo ed agire per vincere le sfide della mobilità sostenibile e coprire il gap tecnologico, favorendo gli investimenti nazionali”, conclude Spera.