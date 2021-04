Ipoglicemia: informarsi è il primo passo, social talk degli esperti

Appuntamento con l’informazione su diabete e ipoglicemia per giovedì 29 aprile, alle 11.30 va in onda sul web il social talk “Ipoglicemia: informarsi è il primo passo”, promosso nell’ambito della campagna Ipoglicemia – Non farti sorprendere.

Falsi miti e raccomandazioni su ipoglicemia e attività fisica:

come e quando utilizzare la “regola del 15”; la tecnologia a supporto della gestione dell’ipoglicemia; i consigli per genitori, insegnanti, allenatori su come gestire dell’ipoglicemia nei bambini durante le attività extrafamiliari; il ruolo dei caregiver nelle crisi ipoglicemiche.

Sono solo alcuni dei temi sui quali interverranno Andrea Scaramuzza, Responsabile Endocrinologia, Diabetologia & Nutrizione Pediatrica, ASST di Cremona e Salvatore Piro, Responsabile Day Hospital Medicina Interna e Diabetologia, Ospedale Garibaldi-Nesima, Catania e Segretario Nazionale SID – Società Italiana di Diabetologia, con la conduzione della giornalista di Rai Radio 1 Annalisa Manduca.

Gli esperti risponderanno in diretta alle domande dei pazienti sulla gestione dell’ipoglicemia:

una minaccia costante che accompagna la vita quotidiana delle persone con diabete e la condiziona; la più importante complicanza acuta del diabete di tipo 1 e 2, che se non gestita con rapidità ed efficacia può portare alla perdita di coscienza e al coma. Fondamentali l’informazione e la prontezza del paziente e di chi gli è vicino.

Aiutare pazienti e caregiver a non “farsi sorprendere” dall’ipoglicemia e invitarli a informarsi su come agire quando si presenta sono gli obiettivi di Ipoglicemia – Non farti sorprendere, campagna d’informazione e sensibilizzazione promossa da Diabete Italia Onlus e Portale Diabete con il patrocinio di AMD – Associazione Medici Diabetologi, SID – Società Italiana di Diabetologia e SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e con il supporto di Lilly. Sono tre le azioni che la campagna intende promuovere: riconoscere per tempo i segnali dell’ipoglicemia, intervenire con la somministrazione di zucchero – anche sotto forma di zollette, miele o succo di frutta – nelle forme lievi, mentre per le forme severe deve essere disponibile il glucagone, un ormone che è in grado far risalire la glicemia e che può essere somministrato per via sottocutanea o intramuscolare e adesso, nella nuova formulazione spray, anche per via inalatoria.

Fulcro della campagna Ipoglicemia – Non farti sorprendere è il sito web http://www.ipoglicemianonfartisorprendere.it dove pazienti e caregiver possono trovare informazioni e regole di pronto intervento per gli episodi di ipoglicemia, sulle cose da fare e da non fare, su come regolarsi nelle diverse situazioni, etc; oltre alle videopillole informative e a un opuscolo scaricabile in formato pdf.

Per informazioni su dove e come collegarsi al social talk: https://www.ipoglicemianonfartisorprendere.it/la-campagna/ipoglicemia-informarsi-e-il-primo-passo/