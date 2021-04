Investimenti: i nuovi trend tra green economy, digitalizzazione e futuro

Green economy, digitalizzazione ma anche investimenti e scenari futuri sono gli argomenti più caldi del momento per chi desidera far fruttare i propri risparmi in maniera proficua.

Per capire su quali investimenti puntare in questo 2021 è importante prendere in considerazione i megatrend del momento. Di cosa stiamo parlando? Di quelle forze che sono in grado di modellare il mondo e il corso delle cose.

Volendo fare qualche esempio è possibile menzionare in questa categoria cambiamenti geopolitici, digital innovation, trasformazione demografica e molto altro. Tutto questo incide anche sugli investimenti dato che proprio attraverso i megatrend è possibile ottenere delle previsioni molto utili per chi decide di investire.

A questo punto non resta che chiedersi quali siano i megatrend su cui vale la pena investire. La guida ai Fondi Megatrend di Affari Miei è molto utile per chi è alla ricerca di suggerimenti pratici per chi è interessato all’argomento.

Tra i primi spunti che vengono dati c’è quello che riguarda l’innovazione energetica e la mobilità sostenibile. Si tratta di due trend strettamente connessi all’incremento demografico, che puntano sul miglioramento delle condizioni di vita con un occhio di riguardo all’ambiente. L’e-mobility, ad esempio, prende sempre più piede così come l’efficientamento energetico e si tratta di due ottimi spunti per chi deve investire guardando al futuro.

Anche l’alimentazione è un megatrend da tenere sotto controllo. Si tratta di un argomento sempre più importante e sempre connesso, come quasi tutto, all’incremento demografico e all’aumento del reddito. Dato che al momento il tutto è molto poco equilibrato, con paesi poveri che arrancano quando si parla di distribuzione del cibo e di acqua, si può immaginare che gli investimenti improntati nel settore dell’ecosostenibilità potranno essere profittevoli.

Si tratta di consigli che scaturiscono dall’osservazione della realtà e dei fenomeni politici, sociali, economici che la smuovono. Ed è proprio osservando che si individua un altro megatrend da tenere sotto controllo.

Stiamo parlando della innovazione digitale che sta cambiando il mondo in diversi settori. Si va dai media alla comunicazione, dalla musica ai servizi finanziari e così via. Argomenti come quello dell’intelligenza artificiale sono all’ordine del giorno e sono il futuro, anche per gli investimenti.