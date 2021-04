Il valore delle criptovalute nel mercato azionario odierno

Nel corso degli ultimi anni si è parlato molto del rally che ha caratterizzato il mercato delle criptovalute.

Oggi infatti oltre ai Bitcoin la moneta digitale in assoluto più conosciuta, si sono fatte largo altre realtà cresciute parallelamente in questo tipo di asset. Non è un caso se il valore delle criptovalute abbia già superato i due miliardi di dollari statunitensi. Una cifra che tuttavia è destinata a lievitare e a crescere ancora, prima che il mercato derivato dalle criptovalute si assesti. Il motivo è abbastanza evidente e sotto gli occhi di tutti. La tecnologia digitale e gli acquisti effettuati online hanno favorito questo tipo di mercato. Nello stesso tempo le piattaforme di criptovalute come Ethereum hanno avuto un’occasione epocale per farsi conoscere su una scala sempre più ampia, tra investitori, curiosi, trader e broker.

Oggi questo circuito è considerato il nuovo mercato dove operare e fare business. Un risultato operativo importante se si pensa che fino a qualche anno fa era considerata una bolla destinata a scoppiare, qualcosa di molto vicino a una truffa, tanto per citare alcuni degli istituti di credito più quotati che lo avevano bollato come un pessimo investimento e un qualcosa da cui era meglio stare alla larga.

Eppure il mercato dei titoli tecnologici, sempre più audace e in ascesa ha finito con il favorire questo tipo asset. Oggi stiamo parlando infatti di una realtà piuttosto consolidata e stratificata, la quale si avvale di piattaforme utili per eseguire le cosiddette applicazioni di finanza decentralizzata e token non fungibili. Con l’aumento dell’offerta nel campo delle criptovalute Bitcoin non è rimasta l’unica realtà in via di consolidamento su cui era consigliato puntare, seguire e vedere cosa poteva accadere nel medio e breve periodo.

Mese dopo mese, anno dopo anno abbiamo potuto vedere come il mercato delle criptovalute ha ottenuto risultati sempre più importanti. Sia chiaro, si tratta ancora oggi di un bene estremamente volatile, ma è pur vero che ogni asset e indice azionario può attraversare una vale di involuzione, di crescita e di caduta rovinosa: quello che conta maggiormente è rimanere visibili e dare credibilità a questo tipo di investimento.

Le principali criptovalute sono riuscite a gestire al meglio lo stress e il braccio di ferro con la finanza e con gli investimenti mainstream. Gradualmente sono arrivate buone occasioni come quella di Visa che ha deciso di investire e di puntare sulle criptovalute, così come la possibilità da parte del colosso di Facebook di investire in questo tipo di settore. Un aspetto che ha quindi favorito realtà che erano nel settore e stavano facendo bene come appunto Ethereum.

Possiamo vedere oggi come comprare Ethereum su internet sia una delle opportunità che ogni utente, investitore e speculatore può eseguire tramite azione di trading online. Sappiamo che per il mercato delle criptovalute è possibile eseguire due tipi di investimento distinti.

Seguendo le stesse regole codificate del forex, ovvero lo scambio tra due valute straniere, possiamo scegliere e decidere se è il caso di acquistare criptovalute o semplicemente di investire se avranno un trend rialzista o ribassista. Si tratta di un’azione di trading come può essere su ogni tipo di titolo azionario, indice, commodities, valuta di forex e così via.

L’investimento che darà più risultati nel tempo è sicuramente quello di acquisto delle criptovalute, ma in quel caso si tratterebbe di una speculazione a largo raggio e che necessita di tempi medi e medio-lunghi per ottenere un guadagno considerevole. Differente è invece l’azione di trading, che in base alla fluttuazione del valore di Ethereum potrebbe darci dei profitti o delle perdite.