Il drink da abbinare alla pizza: ecco il Planctonic

NOME DRINK: PLANCTONIC BARTENDER: Alessio Navacci, barman di QVINTO a Roma INGREDIENTI:

60 ml Seven Hills Italian Dry Gin

180 ml acqua tonica aromatizzata al fitoplacton

Oli essenziali di limone



Bicchiere: Ballon

PREPARAZIONE:

Prima di tutto preparare l’acqua tonica al fitoplacton: in una Chemex, macchina del caffè manuale in vetro, apporre un filtro di carta e sopra 15 grammi circa di polvere di fitoplacton (reperibile su shop online o nei negozi specializzati). Colare lentamente 1 litro di tonica per farla passare attraverso la magica polvere verde. A fine infusione si avrà una tonica dal colore smeraldo chiaro, delizioso anche alla vista.

Versare la tonica aromatizzata in uno shaker per gasare bevande, conferendole la carbonatura originale. Raffreddare un bicchiere ballon con un grosso blocco di ghiaccio, togliere l’acqua in eccesso, versare il Seven Hills Italian Dry Gin e, con delicatezza, la tonica aromatizzata.