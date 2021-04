HP Sport RRT cala il tris nell’autocross

Torna il grande spettacolo dell’Autocross, sul circuito di San Polo d’Enza (RE), all’interno del Val d’Enza Sport Park, oggetto di un notevole rinnovamento su tutta l’area, un tracciato mediamente veloce con molti cambi di ritmo che si prepara ad ospitare il secondo atto del campionato italiano velocità su terra (autocross).

Sessanta gli iscritti alla gara che da sabato 17 aprile inizieranno a sfidarsi sugli sterrati reggiani, tra loro il trittico diportacolori di HP Sport RRT ovvero,il campione italiano2020 della Superbuggy Davide Casarin, vincitore della gara di apertura a Gattinara, unitamente a Stefano Visentini (Buggy 1.6) e Pier Paolo Caputo (Gr.–TAX2000) anche loro laureatesi campioninazionali nella stagione 2020.

Grande fermento in casa della struttura sportiva laziale per l’impegno sportivo nel reggiano: “Sarà anche questa volta una gara di alto livello agonistico, sappiamo di affrontare piloti e mezzi di qualità, ma siamo anche consapevoli del valore dei nostri driver, i quali affronteranno come sempre la gara con il massimo impegno puntando in alto”.

Il programma prevede nel pomeriggio di sabato dalle ore 15.00 le prove libere. A seguire due sessioni di qualifica per definire l’ordine di partenza della prima manche.

Domenica 18 aprile alle 9.00 il via della Manche 1 ed a seguire Manche 2 e Manche 3.

Le sfide nelle tre manche daranno la possibilità di passare alle Semifinali ed alle Finali. Premiazioni previste per le ore 15.00 circa. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, la competizione sarà a porte chiuse nel rispetto dello Protocollo Covid ACI Sport.